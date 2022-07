Mit Aktien auf der Gewinnerseite?

Der Chef eines deutschen Großkonzern präsentierte stolz die erfolgreiche Jahresbilanz. Auf die Frage eines Journalisten, warum immer mehr Menschen von der florierenden Wirtschaft wenig merken und sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können, war die Antwort: Die Leute seien selber Schuld, hätten sie doch Aktien gekauft.

Die OMV produziert in Norwegen eigenes Gas (SN, 16. 7.). Dazu OMV-Chef Stern: "Wenn die Nachfrage entsprechend da ist, werden wir das natürlich auch in Österreich verkaufen." Wifo-Energieexperte Böheim sieht darin einen klaren Hinweis, dass Gaslieferungen nach marktwirtschaftlichen Kriterien vergeben werden sollen und präzisiert: "Als börsennotiertes Unternehmen ist die OMV primär ihren Aktionären - also Eigentümern - verpflichtet und nicht dem Gemeinwohl."

Hätte ich doch statt Brot und Milch OMV-Aktien gekauft, wäre ich jetzt auf der Gewinnerseite. Ich würde mich nicht mehr über hohe Spritpreise ärgern. An der Zapfsäule würde ich überlegen, lächeln und mich darüber freuen, dass ich selbst zur Vermehrung meines Vermögens beitragen darf.





Mag. Hans Fischinger, 5082 Grödig