Mit allen Mitteln eine Lösung suchen

Durch die Medien geht, dass die Volksschule der Franziskanerinnen in der Schwarzstraße in ihrem Bestand gefährdet ist. In einem Leserbrief zu dem Thema stand, dass die Kirche nicht irgendein Konzern sei und sich für den Erhalt der Schule engagieren solle ("Die Kirche ist nicht irgendein Konzern", SN, 20. 10. 2022).

Ich lese in Ihrem Beitrag über die erfreuliche Bereitschaft vom Land Salzburg, zu den Baukosten der neuen Schule beizutragen, aber, wo, bitte, äußert sich der Herr Erzbischof?

Gibt er Interviews? Unterstützt er die Schule öffentlich? Müsste es nicht sein ureigenstes Interesse sein, gemeinsam mit Stadt, Land und der Schule einen gangbaren Weg zu finden?

In die Schule gehen grob geschätzt 75 Kinder pro Jahrgang. 75 x 4 = 300, also 300 Familien, mindestens 1000 Menschen pro Durchgang, die über die Volksschulzeit Kirche so erleben können, wie man sie sich als Katholik idealerweise vorstellt. Wäre es nicht ein vertrauensbildendes und dringend notwendiges Zeichen dafür, echtes Interesse am Nachwuchs zu zeigen?

Unbegreiflich, hier nicht mit allen Mitteln eine Lösung zu suchen, um die Schule Schwarzstraße zu erhalten.

Dr. Evelyn Oberrauch, 5020 Salzburg