Ich frage mich, warum so viel Werbung für die Elektromobilität gemacht wird und es für E-Autos Förderungen gibt, obwohl der Strompreis permanent steigt. Und was machen die Autohändler mit all ihren auf Halde stehenden Benzin- beziehungsweise Diesel-Autos, wenn die Regierung keine fossilen Brennstoffe mehr zulässt.



Robert Wernik, 5020 Salzburg