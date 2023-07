Mit dem Wolf gibt es keine Erholung

Wir betreiben einen kleinen Bauernhof am Fuße des Rußbergs, wo die zehn Schafe getötet wurden. Unser Bauernhof befindet sich auf 1000 Metern Seehöhe. Unsere Kuh Wilma mit ihrem drei Wochen alten Kälbchen Evi und der Stier Emil weiden im zwei Mal eingezäunten Wald. Einen Tag vor dem Wolfsriss kamen die drei fluchtartig in den Stall und wollten nicht mehr auf die Weide, der Wolf war da und hat sie bedroht. Ich glaube, dass der Wolf die Zäune nicht beachtet, vielleicht sollten sich die Damen und Herren einmal im Klaren sein, was Herdenschutz ist.

Sehr viele "Grüne", Umweltschützer, kommen bei uns vorbei, weil sie meinen, dass wir ihr Erholungsgebiet sind. Aber wenn die Flächen nicht betreut werden und der Wolf herumstreicht, ist es für die Städter auch nicht mehr lebenswert, sich auf dem Land zu erholen.



Susanne Schwaighofer, 5442 Rußbach