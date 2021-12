Mit Demos vor dem Spital wurde eine Grenze überschritten

Zum Artikel "Demo-Bannmeile rund um das Spital gefordert" von Heidi Huber (SN vom 29. 11.): Mit den Demos vom Sonntag (28. 11.) wurde eine Grenze überschritten, die betroffen macht. Nicht die dümmlichen Plakattexte waren es, nicht die Äußerungen, sondern der Marsch von einigen, die vor das Klinikum zogen, und - so Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger - Pflegekräfte (!), die das Klinikum verließen, ausgepfiffen haben! Was kommt als nächstes? Wird man die Intensivabteilung stürmen, die Schwerkranken aus den Betten zerren und totschlagen, weil nicht sein kann, was nicht sein soll?

Der Literat Stanislaw Lec meinte einmal: "Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Wie schade, dass es eine Dornenkrone ist." Die - noch - Vernunftbegabten dieser Demos sollten sich nun genau überlegen, mit welchen Menschen sie hier mitdemonstrieren! Wir haben am Sonntag - wieder - einen Zivilbruch erlebt, der an die schlimmsten Zeiten unserer Vergangenheit erinnert. Sich vor Kliniken zu versammeln, um jene zu attackieren, die drinnen um das Leben vieler bis zur totalen Erschöpfung kämpfen - wie widerwärtig ist das denn! Polizeischutz für die Ärzte- und Pflegerschaft, das Ende der Humanität! Hier ist endlich die Polizei und absolute Härte gefragt. Ansonsten hat der Pöbel das Wort!

Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf