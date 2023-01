Mit den Öffis zur Skitour

Briefe an die SN Franz Schmiedbauer

Wie bestellt erschien am Samstag, dem 14. Jänner 2023, im Lokalteil der SN der Artikel "Mit Öffis ins Skigebiet", den wir zum Frühstück gelesen und diskutiert haben. Dann sind wir selbst mit den Öffis auf eine Skitour gefahren (siehe Foto). Hier in aller Kürze mein Erfahrungsbericht:

Abfahrt 8.17 Uhr in Elixhausen, der ÖBB-Bus ist pünktlich, die Ski kommen in den Kofferraum. Am Hauptbahnhof Zwischenstopp im Kaffeehaus, wo wir unsere Mitfahrer/-innen treffen und noch einen Espresso trinken. Um 9.08 Uhr geht es weiter mit dem REX nach Bischofshofen, wo wir umsteigen in den Regionalzug (er ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 neu eingeführt worden) nach Eben im Pongau, wo wir aussteigen und noch zehn Minuten Fußmarsch zum Monte Popolo vor uns haben. Um 10.42 Uhr beginnt der Aufstieg.

Hin- und Rückfahrt funktionieren klaglos, da wir alle Klimaticket-Besitzer sind, haben wir das subjektive Gefühl, dass die Fahrt "nichts gekostet hat, sondern dass wir uns etwas erspart haben". Ich konnte beobachten, dass die Zahl der Skifahrer in den Zügen ansteigt, dass es aber vor allem junge Menschen sind, die diese Art der Anreise durchführen. Wir in unserem Skitouren-Team haben die Geselligkeit bei An- und Rückreise genossen, man kommt nicht in den Wochenendstau, kann auf der Heimreise relaxen und sich auch ein Bierchen gönnen.



