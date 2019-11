Mit Dreck bewerfen

Zum Leserbrief "Die SPÖ fällt ins Bodenlose" von Leonhard Kocher (SN, 14. 11. 2019): Dieser Leserbrief trieft geradezu vor Hass - und vor allem purem Neid. Der Verfasser des Leserbriefs gibt als seinen Beruf "Arbeiter" an, ein durch und durch ehrenwerter Beruf. Er ist aber auch einer jener vielen Leute, die voll im Genuss dessen leben dürfen, was die SPÖ in 130 Jahren Parteigeschichte an sozialen Errungenschaften gerade für die Arbeiterschaft erreicht hat. - Und was tun diese Leute jetzt? Sie bewerfen ihre Wohltäter mit Dreck und laufen zur Skandal- und "Einzelfälle"-Partei über, die zwar große Töne spuckt, aber für die Arbeiter - außer Augenwischereien - noch kaum etwas zustande gebracht hat. - Bei manchen Leuten hat man wirklich das Gefühl, dass sie einfach nicht wissen, was sie daherreden - und schon gar nicht, was sie tun!



Quelle: SN