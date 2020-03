Mit fremden Federn schmücken

Eine Redewendung, die ausdrückt, dass jemand Lob und Anerkennung für Dinge beansprucht, die er gar nicht getan hat. Sie beruht auf einer Fabel des römischen Dichters Phaedrus: Eine Krähe sah auf dem Boden lauter herrliche Pfauenfedern liegen. Um Pfauenfedern geht es zwar nicht, wenn der Regionalverband Salzburger Seenland frech die Erfindung des Salzburger Seeland Repair Café für sich in Anspruch nimmt.

Nicht nur, dass immer wieder behauptet wird (zuletzt in einer Anzeige der Bioheuregion in den SN vom 19. März), der Regionalverband sei für die Initiierung dieser wirklich lobenswerten Maßnahme verantwortlich, nein, das Ganze gipfelte noch in einer Auszeichnung für dieses Projekt, die vom Regionalverband unverschämt lächelnd entgegengenommen wurde, ohne den tatsächlichen Urheber der Aktion auch nur mit einem Wort zu erwähnen.

Wahr ist vielmehr, dass der Kulturverein Kunstbox im Jahr 2015 im Zuge des Jahresthemas "Teilen" das Seeland Repair Café gegründet hat. Ziel war, eine sinnvolle Einrichtung wie diese in die Region zu bringen. Das heißt konkret: Gründung und Anmeldung des Projekts, exemplarische Umsetzung im Kulturhaus Emailwerk, Öffentlichkeitsarbeit, Gestalten und Programmieren einer Homepage usw. Die Projektierung sah vor, dieses Projekt auch durch die anderen Orte im Seeland auf Tournee zu schicken. Da dies nicht eine Dauereinrichtung eines Seekirchner Kulturzentrums sein konnte, wurde der Regionalverband eingeladen, der nach der Erstdurchführung und erfolgreichen Implementierung des Projekts das Repair Café als fixe Einrichtung des Seelandes übernehmen sollte.

Der Regionalverband war beim ersten Seenland Repair Café als Beobachter dabei, fasste den Beschluss, den Vorschlag des Kulturvereins Kunstbox anzunehmen, übernahm die Organisationsstruktur, die Kommunikationslinie und die Website. Die Einschulung erfolgte vom Kulturverein. Das Paket war geschnürt, das Ziel des Kulturvereins erreicht - Kunstbox wollte eine sinnvolle Aktivität als Antwort auf die Wegwerfgesellschaft etablieren. Gelungen.

Dass dabei die Gründer der Aktivität dennoch weggeworfen wurden, ist bedauerlich. Wir haben den Regionalverband bereits mehrmals darauf hingewiesen, das Gedächtnis scheint allerdings kurz zu sein. Zu sehr schmücken die Pfauenfedern.





Leo Fellinger im Namen des Kunstbox-Teams, 5201 Seekirchen