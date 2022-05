Mit Geduld und Einfühlsamkeit die Gesundheit wiederhergestellt

Herzlichen Dank, vergelt's Gott den Pflegekräften, Therapeuten und Ärzten in den Salzburger Landeskliniken. Nach schweren Sturz kam ich in der Christian-Doppler-Klinik wieder zu Bewusstsein. In der Halleiner Landesklinik und in der Rehabilitation St. Veit im Pongau wurde Schritt für Schritt meine Gesundheit wiederhergestellt. Für die Geduld, Einfühlsamkeit und Aufmerksamkeit möchte ich mich bei allen bedanken. Besonderer Dank an OA Dr. Riedher, der mit seinem Team die Ursache der Erkrankung schnell erkannte und in den Griff bekam.



Gertraud Voraberger, 5411 Oberalm