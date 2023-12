Mit dem Klima gegen die Wand

Endlich hat ein Wissenschafter Klartext gesprochen. Über kaum ein Thema wird derzeit dermaßen viel geschrieben und diskutiert, wie über den stetig fortschreitenden Klimawandel. Doch kaum jemand spricht klar aus, was Sache ist. Der renommierte Klimaforscher Dr. Schellnhuber hat es kürzlich in der ZIB 2 auf den Punkt gebracht, als er sagte, dass selbst bei einem sofortigen und kompletten Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen keine Chance bestünde, die gesteckten Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Das ist ernüchternd, aber real. Keinem Politiker würde diese Erkenntnis über die Lippen kommen. Schon gar nicht bei der aktuellen UN-Klimakonferenz in Dubai. Dort bedankt man sich noch für 200 Millionen US-Dollar als Ausgleich für Klimaschäden, zugesichert von Deutschland und den Vereinigten Arabischen. Wobei niemand weiß, was mit diesem Geld tatsächlich passieren wird.

Sollte die Erderwärmung weiter so rasant - in Richtung drei Grad - fortschreiten, dann wird unsere Erde für rund zwei bis drei Milliarden Menschen unbewohnbar, lautet eine weitere Schlussfolgerung von Herrn Dr. Schellnhuber. In Anbetracht dieser Aussichten verkommt das elendslange Gezänk um unseren Klimaplan, zwischen ÖVP und den Grünen, zu einer völlig entbehrlichen Posse. Und dann wundern sich die Politikerinnen, warum bei den Menschen die Zahlen für Politikverdrossenheit in die Höhe schnellen und Vertrauenswerte in den Keller rasseln. Auch dies ist eine Art Wandel, mit dem die Parteien schlafwandlerisch gegen die Wand rasen.





Christian Leimer, 5071 Wals-Siezenheim