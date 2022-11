Mit Medien darf nicht gespielt werden

Herr Chefredakteur Perterer trifft in seinem Leitartikel vom 8. November wieder genau den Nagel auf den Kopf. Journalismus ist dazu da, um umfangreich zu informieren und nicht um zu manipulieren, wie es leider in letzter Zeit in den Massenmedien sehr oft der Brauch ist. Natürlich ist vieles moralisch bedenklich, was oft geschieht und damit auch kolportiert wird, aber ist dieses deshalb auch strafbar? Die Entscheidung darüber gehört eindeutig in die Hand der Justiz und ist ohne Beteiligung der Öffentlichkeit abzuhandeln. Hier sollte die Öffentlichkeit bis zur endgültigen Entscheidung auch von der Justiz keine Informationen erhalten, denn die Gefahr einer Vorverurteilung ist hier sehr groß, insbesondere. Wenn TV-Medien und Printmedien groß einsteigen. Es geht nicht um die "Unschuldsvermutung", sondern "wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein!"





Dipl.-Ing. Ferdinand Lichtblau, Wirkl. Hofrat d. NÖ Landesregierung i.R., 1020 Wien