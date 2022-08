Mit Pauschalbetrag abgefertigt

Sehr geehrte Frau Baldinger, danke dafür, dass Sie das Thema Pensionserhöhung "kleinerer Pensionen" thematisiert haben. Ich bin Bezieherin einer mittleren Pension und wir werden seit Jahren mit einem Pauschalbetrag, im Vorjahr mit 30 Euro, abgefertigt. Wie ich in einem Bericht gelesen habe, ist das vom Gesetz her nicht gerechtfertigt. Eine höhere Pension bezieht der/diejenige, die mehr einbezahlt hat. Ich habe sehr viel gearbeitet, war im Ausland für einen österreichischen Konzern tätig, auf einer Baustelle als Sekretärin in der Ukraine, in New Delhi …

Mein Tag begann oft um fünf Uhr früh, damit ich alles erledigen konnte: Haushalt, Beruf, Weiterbildung ….., dann steigt auch das Gehalt, Überstunden wurden geleistet und bezahlt und Steuern abgeführt.

Die Politik bedient den Knopf des Mitleides, in dem sie immer wieder "die Bezieher/-innen kleiner Pensionen" bevorzugt.





Andrea Klara Fröhlich, MSc, 5201 Seekirchen