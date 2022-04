Mit Rad im Railjet: Es ginge besser

Seitens der ÖBB wird in den diversen Medien um Rad-Fahrgäste geworben und sie stellen sich als der Partner im Personentransport hin. Ich bin Pensionist und begeisterter Radfahrer. In der Vergangenheit plante ich meine Mehr-Tages-Radtouren durch Österreich so, dass ich die Rückfahrt mit dem Zug organisiert habe. Bisher hatte ich ein normales Fahrrad und heuer habe ich mir ein E-Bike angeschafft. Der Nachteil des E-Bikes ist einerseits das Eigengewicht des Fahrrads mit gut 25 kg. Andererseits ist es die extrem hohe Einstiegshöhe beim ÖBB-Railjet und die Limitierung auf fünf Radabstellplätze pro Railjet.

Demgegenüber ist die Einstiegshöhe für den Radtransport bei der Westbahn deutlich niedriger und vor allem sind mehr und einfachere Radabstellplätze in der Westbahn vorhanden.

Da es für mich als Pensionist nicht mehr ganz so leicht ist, ein 25-kg-Bike in den Zug einzuladen, habe ich eine Anfrage an die ÖBB gerichtet, ob hier beim Einsteigen jemand behilflich sein kann oder ob es eine Einstiegshilfe in Form einer Auffahrtsschiene (wie bei Auto-Fahrradträger) gibt. Die klare Antwort der ÖBB nach rund 14 Tagen lautete: "Es gibt kein Personal für Hilfestellung beim Einstieg und es gibt keine Auffahrtsschiene."

Da der Trend zum E-Bike extrem ansteigt und viele Pensionisten ähnliche Probleme sehen, könnte ich mir vorstellen, dass meine Anfrage in diesem Fall anregen würde, hier Abhilfen zu suchen und anzubieten. Ich werde mich bemühen, meine Zugplanungen künftig so zu treffen, dass ich möglichst mit der Westbahn planen werde und auf die ÖBB verzichten kann.

Wolfgang Forsthuber, 5301 Eugendorf