Mit Teilen die Zukunft bewältigen

Gier schafft Knappheit, und Knappheit treibt die Preise in die Höhe. Wir sind in der Krise noch nicht angekommen oder ignorieren sie. Wenn ich so das gesellschaftliche Leben beobachte, dann eher das Zweite. Wahrlich, nach Jahrzehnten

des unendlichen und unkontrollierten Wachstums mit den Begrenzungen zurechtzukommen ist nicht leicht, vor allem für die jüngere Generation. Mit Wachstum werden wir die Zukunft nicht bewältigen, aber mit Teilen. Dazu braucht es Wissen und Vertrauen, dass genug von allem da ist, weltweit.

Das Gegenteil wird allerdings gemacht, Urlaub und Reisen auf "Teufel komm raus", schauen, dass alle Vorräte voll sind, und der Politik die Schuld geben, dass sie an allem schuld sei. Politikerin/Politiker zu sein ist nicht leicht, was immer sie machen, es ist falsch. Egal welches Lager in den Ländern Europas an der Regierung ist, alles "Versager" (außer Ungarn).

Könnte es nicht so sein, dass letztlich das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger viel mehr politische Kraft hätte als die scheinbar übermächtige/ohnmächtige Politik? Wenn wir Sparsamkeit und Zuversicht als Chance sähen und erleben dürfen, dass für alle genug da ist. Schränkt das Sparen an Energie, Wasser, bei Fernreisen, Lebensmitteln wirklich die Lebensqualität ein? "Nimm dir, so viel wie du brauchst" war vor Jahren ein Kirchentagsthema. So viel wie du (wirklich) brauchst und es wird keinen Mangel geben. Davon bin ich überzeugt und ich versuche, danach zu leben. Wissend, dass Appelle nichts nützen, Beschuldigungen noch weniger, aber das gelebte Beispiel sehr wohl. Um dieses Thema "Ver/fair-/teilen" kommen wir nicht vorbei.

Das Jesuswort "gebt ihr ihnen zu essen" hat auch heute noch seine Gültigkeit und ermutigt uns zum Handeln.



Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen