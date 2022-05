Mit Wind dreht man an kleinster Schraube

Im Bundesland Salzburg gibt es Gott sei Dank noch keine Windräder. Nun ist die Windkraft wieder ein heißes Thema. Mit Staunen muss man feststellen, mit welcher Dreistigkeit die Windkraft-Betreiber-Lobby der Bevölkerung beibringen möchte, wie ökologisch und ökonomisch diese Windräder sind. Laut Windmessungen erzeugt ein Windrad im Jahr rund 1700 Volllaststunden Strom. Ein Jahr hat aber 8760 Stunden.

Ökologisch gesehen wird mit

dem Bau von Windindustrieanlagen an der kleinsten Schraube gedreht. Es ist darauf zu achten, dass mit dem Ausbau von alternativen Energiequellen nicht genau das zerstört wird, was

man eigentlich bewahren will. Daher keine Windräder in alpiner Bergwelt.

Nicht unwesentlich ist auch die Problematik, dass der Tauernhöhenweg von der Südwiener Hütte zur Franz-Fischer-Hütte über das Windsfeld als geplanten Standort für Windräder führt und dieser durch einen eventuellen Eiswurf von den Rotorblättern auch an kälteren Sommertagen (im Winter Skitourengeher) betroffen ist.





Matthias Prodinger, 5582 St. Michael im Lungau