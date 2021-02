Mit zweierlei Maß

Trotz meiner Bedenken gegenüber den Lockerungen finde ich es gut, dass diese, mit den uns allen bekannten Begleitmaßnahmen durchgeführt werden. Kein Verständnis habe ich für die Diskrepanz zwischen gewissen Berufsgruppen der "körpernahen Dienstleister" (Masseure, Tuina, Fußpflege, …) und anderen Gesundheitsdienstleistern (Heilmasseure, Physiotherapeuten, medizinische Fußpflege, …). Erstere haben bis jetzt schon 16 Wochen ihrem Beruf nicht nachgehen dürfen und sind jetzt, wie auch ihre Kunden, verpflichtet einen negativen Test vorzuweisen, um Termine wahrnehmen zu dürfen. Die andere haben ohne Einschränkung weitergearbeitet und brauchen, so wie auch Ihre Patienten, keinen negativen Covid-Test. Warum sollten die erhöhten Schutzmaßnahmen für diese Gesundheitsdienstleister nicht gelten? Auf Nachfrage wird dies entweder mit der Tatsache begründet, dass die Gesundheitsdienstleister Notfälle behandeln können sollen oder es wird auf deren Ausbildung hingewiesen. Keine diese Begründungen rechtfertigt, dass bei gleichem Abstand und Hygienemaßnahmen, die eine Berufsgruppe massiv benachteiligt wird.

Trotz von vielen Menschen geschätzter Arbeit der "körpernahen Dienstleister" für die unterstützenden Behandlungen, werden diese von der Ärztelobby nicht anerkannt und somit bei Entscheidungen verschiedenen Gremien (z. B. Corona Gremium) offenbar benachteiligt. Dazu kommt das durch die zur Zeit unzureichenden Testmöglichkeiten, gewisse Kunden ihre Termine bei den "körpernahen Dienstleistern" stornieren müssen. Also danke an die Regierung und Ärztelobby für die gute Zusammenarbeit in eigener Sache! Einer macht nämlich kein Unterschied ob körpernahe oder Gesundheitsdienstleister oder deren Patienten, DAS VIRUS! Oder etwa doch?





Martens Michel, 5020 Salzburg