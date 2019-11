Mit zweierlei Maß gemessen

Als ich im Zuge der Debatte um die Zweitwohnsitze in Mittersill (Chalet- und Appartementdorf plus Hotel am Pass Thurn) den SN entnehmen musste, dass es in Salzburg seit Jahrzehnten gewidmete unbebaute Grundstücke gibt, die zwar angeblich keiner mehr will, aber nicht rückgewidmet werden können, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Beim kleinen Häuslbauer kann man das sehr wohl. Nach zehn Jahren wird rückgewidmet oder es ist eine horrende Abgabe von vielen 1000 Euro pro Jahr zu bezahlen, welche sich sowieso niemand leisten kann.

Wenn sich eine junge Familie ein Grundstück kauft, welches bereits seit acht Jahren gewidmet ist, und es vielleicht aufgrund von Krankheit oder Arbeitslosigkeit nicht schafft, innerhalb von zwei Jahren zu bauen, ist sie ruiniert. Dann wird rückgewidmet und die Leute haben mehr als 100.000 Euro für ein wertloses Grundstück ausgegeben.

Wenn man die Grundstücke der kleinen Häuslbauer rückwidmen kann, geht das sicher auch bei den vor Jahrzehnten gewidmeten Zweitwohnungsgrundstücken. Da sieht man wieder, was die kleinen Häuslbauer der Salzburger Landesregierung wert sind.

Hans Haberl

5151 Nußdorf



