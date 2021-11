Mitarbeiter leisten sehr gute Arbeit

Gerade in dieser schweren Zeit möchte ich gerne ein großes Danke an die Mitarbeiter im Krankenhaus Hallein, in meinem Falle speziell an alle in der Gynäkologie, sagen. Als ich Ende 2015 die Diagnose Eierstockkrebs bekam, wurde mir und meiner Familie plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Es folgten Operation und Chemotherapie. Danach immer wieder Kontrollen. Jetzt im November war die letzte Kontrolle und ich erhielt die erfreuliche Mitteilung: keine weitere Kontrolle mehr notwendig.

Neben der tollen Betreuung war auch besonders angenehm, dass alles am Wohnort Hallein stattfinden konnte und ich und meine Lieben nicht nach Salzburg fahren mussten. Nochmals ein großes Dankeschön und gleichzeitig die Bitte an das Personal gerade in dieser harten Zeit. Bitte setzen Sie weiterhin Ihre Kraft so ein, um auch in Zukunft allen Patienten den nicht immer schönen Aufenthalt im Krankenhaus so angenehm wie mir zu machen. Und an alle Patienten: Vertrauen Sie unseren tollen Mitarbeitern, Sie leisten hervorragende Arbeit.



Ingrid Haid, 5400 Hallein