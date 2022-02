Miteinander in der Medizin

Es schmerzt zutiefst, wie derzeit manche - Expert/-innen oder auch nicht - gegen jegliche "Alternative" zur sogenannten Schulmedizin auftreten. Wissenschaftliche Nachweisbarkeit wird über alles gestellt. Dass auch nicht jedes klassische Medikament bei allen Menschen gleich wirkt, manche auch gar nicht, wird mit keinem Wort erwähnt. Ich würde mir wünschen, dass man in diesem Bereich jene zu Wort kommen lässt und hört, die tagtäglich mit beiden Methoden arbeiten: Unsere Mediziner/-innen, die auch alternative Behandlungsmethoden erfolgreich anwenden. Ich bin gegen Covid-19 geimpft, weil ich denke, dass es in der aktuellen Situation vermutlich beides braucht. Aber ich wünsche mir, dass jene, die auf eine Impfung schwören, alternative, lang bewährte Behandlungsmethoden ebenso anerkennen. Auch wenn die Wirkungsweise - oft wird das Beispiel Homöopathie genannt - nicht mit den derzeitigen wissenschaftlichen Methoden erklärbar ist, ist die Wirkung als solche sehr wohl nachweisbar. Meinem Sohn und mir wurde auf diesem Weg jedenfalls ein Kaiserschnitt erspart, nur eines meiner drei Kinder hat in über 20 Jahren ein Antibiotikum benötigt.

Ich bin überzeugt, dass auch auf diesem Gebiet das gilt, was wir uns als Gesellschaft wünschen: ein Miteinander. Es gibt definitiv mehr als einen Weg.





Mag. Michaela Lindner-Fally, 5162 Obertrum am See