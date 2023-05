Mitreden oder abkapseln?

Inhaltlich sind die Unterschiede der Parteien nicht so groß, dass man nicht zusammenarbeiten und eine Koalition bilden könnte. Die Unterschiede sind überwindbar, guter Wille vorausgesetzt. Das Problem liegt somit woanders, in der persönlichen Aura der potenziellen Partner, sprich im jeweiligen Sympathie-Pegel. Aber auch der müsste für Demokraten in den Hintergrund rücken, um dem Willen und der Freude an politischer Mitgestaltung Vorrang zu geben. Wie wär's, einmal, über den eigenen Schatten zu springen? Opposition ist Mist, hat ein deutscher Politiker einmal gesagt. Mitreden ist besser als sich selbst - besserwisserisch fühlend - vorweg abzukapseln.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt