Mittelstand - Zahlmeister der Nation?

Wir wohnen in einem modernen Haus: 50-cm-Ziegel, kein Styropor, Grundwasserwärmepumpe und E-Mobil. Strom haben wir bei MyElectric (100% Erneuerbare). Weder für das Haus noch für die Wärmepumpe gab es Förderung. Ich leite meine Firma, meine Frau arbeitet auswärts. Bis dato benötigen wir 12.000 kWh per Jahr. Mit der kürzlichen Erhöhung bezahlen wir ab 2023 statt 2100 Euro nun 7200 Euro p. a. Coronaförderungen gab es keine, da ich meine Firma verantwortungsbewusst leite. Drei Mal wurde mir nun die Saison mit Weihnachtsbeleuchtung zerstört, ein großer Teil des Umsatzes. Die Erhöhung im Handels-KV ist zwar nett, das Ergebnis wird aber schlechter und schlägt sich negativ auf die Prämie, danke für nichts.

Der Staat schöpft nun die Gewinne der teilstaatlichen Stromerzeuger ab, Privataktionäre schauen durch die Finger. Man folge dem Geld: Unsere 5000 Euro an Mehrkosten gehen also direkt an den Staat. An Rückflüssen sehen wir davon nichts, da ja alles wie immer "sozial verträglich" umverteilt wird. Wir fragen uns: Was haben wir dem Staat getan? Wir sind Zahlmeister der Nation. Wie lange soll das noch weitergehen? Soll der Mittelstand komplett ausbluten als Dank für die langen Stunden und das Risiko, damit andere der Work-Life-Balance frönen und Politiker wiedergewählt werden?

Stephan Schickl, 5310 Mondsee