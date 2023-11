Moderne Mobilität mit Bruchteil der Kosten umsetzbar

"Mit noch mehr Bussen sei man nicht in der Lage dem Stau Herr zu werden", meint Verkehrslandesrat Schnöll (VP, SN, 22. 11. 2023).

Diese Aussage zeigt klar auf, dass man vor allem ein Milliardenprojekt im Sinne der zu beauftragenden Tunnelbaufirmen umsetzen will ("Koste es was es wolle . . ."). Dass jene Städte, die weltweit auf moderne Mobilität setzen, abgesehen von Einsatzfahrzeugen und Transportfahrten, Innenstädte fast gänzlich autofrei gestalten, ist für die ÖVP scheinbar unbekannt.

Mit einem Bruchteil der Kosten (aktuelle Schätzungen sprechen von rund 2,8 Milliarden Euro, wobei die Kostenentwicklung naturgemäß nur grob eingerechnet werden kann) - etwa 300 Millionen - könnte man (a) die Innenstadt autofrei machen, (b) vorhandene Buslinien verlängern/enger takten, (c) fehlende etablieren, (d) neue Busse anschaffen, (e) zusätzliche Busfahrer anstellen, (f) Buslinien ins Umland verlängern, (g) fehlende Buslinien einrichten.

So würden Hunderte Millionen Euro öffentlicher Steuergelder nicht verschwendet und könnten Bildung, ökologischen und sozialen Zwecke zu Gute kommen. Bedauerlich erscheint in dem Zusammenhang auch, dass sich die KPÖ plus in Salzburg derzeit für den Tunnelbau ausspricht.

Moderne Mobilität setzt auf stark verdichtete, gut getaktete Öffi-Netze in und um Metropolen und ergänzt Lückenschlüsse auf dem Land durch Zusatzangebote (Neunsitzer, Rufbusse, Sammeltaxis - funktioniert weltweit in allen Ländern, wo Individualverkehr nicht so ausgeprägt ist). Parallel dazu muss aber die Freiheit der "heiligen Kuh" Auto eingeschränkt werden, gerade dort, wo sie die Freiheit anderer (Lebewesen) negativ beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang ist auch jeder Aktivismus - wie etwa jener der letzten Generation - voll inhaltlich zu unterstützen.

Zu guter Letzt hält Radfahren gesund.

Christian Mokri, 5110 Oberndorf