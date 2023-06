Moderne Mobilität ist in Salzburg offenbar unerwünscht

Städte wie Amsterdam, Utrecht, Barcelona, Medellín in Kolumbien bis hin zu kleineren Städten machen es vor und zeigen, wie moderne Mobilität funktioniert:

Hohe Maut auf Individualverkehr oder generelles Fahrverbot für private Pkw in Stadtzentren und statt dessen die (Wieder-)Errichtung und der Ausbau (auf den freigewordenen öffentlichen Flächen autobefreiter Innenstädte) neuer, attraktiver Straßenbahnen, die Erweiterung und Verlängerung von Buslinien, die Errichtung baulich getrennter Radwege, all das am Stadtrand anschließend an auch auf dem Land zu errichtende Öffi-Netze.

Das bedeutet (hohe) Kosten, die aber für Prestigeprojekte wie Untertunnelung (Stadt Salzburg: Bahntunnel) auch anfallen und, Kostenentwicklung und Finanzierung auf Folgejahrzehnte eingerechnet, horrend sind. Zudem würde sich durch jene Tunnelbauten am Ausmaß des Individualverkehrs wenig ändern. Moderne Mobilität bedeutet die Errichtung eines flächigen Netzes an öffentlichen Verkehrs- und Radwegen. Individualverkehr würde sich auf weiter notwendige, unvermeidbare Wege (Einsatzfahrzeuge, Transporte) reduzieren.

Statt zukunftsfähige, umweltschonende, effektive Mobilität umzusetzen, beharren rechtskonservative Parteien auf wenig konstruktive Prestigeprojekte. Vor dem Hintergrund von Aussagen, am Verbrennermotor unbedingt festzuhalten (Kanzler Nehammer), scheint man fast versucht zu Drogen und Alkohol zu greifen, wie dieser angesichts zu lösender Herausforderungen vor nicht langer Zeit auch empfohlen hat.

Christian Mokri, 5110 Oberndorf