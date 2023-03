Modewörter abservieren

"Spannend" - ein ehemals energiegeladenes Wort sei zur leeren Floskel verkümmert, stellt die Autorin Doris Lind zurecht fest (SN, 15. 3.). Das gilt auch für andere Modewörter, die von Print- und elektronischen Medien dem geneigten Publikum in immer kürzeren Abständen serviert werden.

Heute schon "eskaliert"? Wenn nicht, dann mit Sicherheit in den Abendnachrichten - die Kämpfe in der Ukraine, die Spannungen zwischen China und den USA, die Migrationswellen an der Mittelmeerküste, der Zweikampf um die SPÖ-Führung (tatsächlich einmal spannend), alles eskaliert seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. In den wenigen Verschnaufpausen wird dann gottlob "deeskaliert". Als ob es keine deutschen Begriffe gäbe. Der wiederentdeckten "Befeuerung", passend zur eskalierenden Klimakrise, dürfte irgendwann dasselbe Los beschieden sein: Der inflationäre Gebrauch für Konflikte in der Innenpolitik, Weltpolitik, Finanzwelt führt - wenn diese durch aktuelle Wortspenden befeuert werden - irgendwann zum Abwinken. Was fatal wäre, wenn der Hut tatsächlich brennen sollte. Aber bis dahin haben wir, um eine andere moderne Phrase in der politischen und medialen Diskussion zu verwenden, noch "Luft nach oben".





Manfred Kadi, 1130 Wien