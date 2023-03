Möchten sich Politiker mit dem S-Link ein Denkmal setzen?

Der erste Auftritt auf der Schranne zwischen S-Link-Befürwortern und "Stopp-U-Bahn"-Sprecher Wilfried Rogler war erst der Anfang und wird sich den ganzen Wahlkampf bis 23. 4. durchziehen, denn die ÖVP und die Grünen sind dafür, die anderen Parteien überlegen noch.

Die Frau Berthold meint, dass dann alle Benzin-Stinker verschwunden sein werden, weil sich der ganze Verkehr unterirdisch abspielen wird. Wenn man im schönen Burgenland die Weinorte entlang fährt, dann sind links und rechts die Winzerhäuser und dahinter die Weingärten. Anders in Salzburg, da gibt es außer Mirabellplatz und Nonntal auch noch Viertel wie z. B. Schallmoos und Riedenburg. Was haben die dann vom S-Link? Sie dürfen dafür zahlen, aber sonst gar nix! Da müsste dann schon ein Metro-Netz wie in Paris gebaut werden, das alle Viertel abdeckt. Aber dafür ist

die kleine Stadt nicht groß genug. Diese ganze Projekt ist hoch politisch, weil sich ein paar Herren aus dem Chiemseehof ein Denkmal setzen möchten. Diesen Spaß muss man ihnen vermiesen!





Josef Blank, 5061 Elsbethen