Mögliche Koalitionen

Auch wenn Frau Svazek der Meinung ist, die Wähler hätten der FPÖ einen klaren Regierungsauftrag gegeben: Dem ist nicht so, denn rund 75% der Wähler möchten die FPÖ offensichtlich nicht in der Regierung sehen (sonst hätten sie sie gewählt). Besonders erstaunlich ist das enorme Ergebnis der KPÖ plus, die die größten Zuwächse erhalten hat. Sehr schade, dass sowohl die KPÖ plus als auch die ÖVP eine Koalition gemeinsam mit den Grünen von vornherein ausgeschlossen haben.

In meinen Augen ist das nämlich die einzig mögliche Koalition: Schwarz-Rot würde bedeuten, dass die beiden größten Wahlverlierer die Regierung übernehmen; Schwarz-Blau rückwärtsgewandte statt zukunftsorientierter Politik. In einer Koalition aus ÖVP, KPÖ plus und Grünen könnten die Kommunisten beweisen, dass sie nicht nur laut sein, sondern auch etwas bewegen können, und ich kann mir vorstellen, dass diese drei Parteien eine zukunftsorientierte Politik für Salzburg umsetzen können, in der sie gemeinsam die größten Probleme wie Klimaschutz, Wohnungsnot, aber auch wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit angehen können.

Herr Haslauer, beweisen Sie Mut!



Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf