Zu 100 statt 130km/h, Wirkung überschätzt in den SN vom 2. 8.:

Sehr geehrter Herr Kronreif! Stellen Sie sich vor, die Energie könnte im Herbst wirklich knapp werden. Was wären Sie bereit, jetzt dafür zu tun, um drohende Energieengpässe im Herbst abzufedern?

Eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit auf Österreichs Straßen ist für manche unangenehm. Ich glaube aber, dass man sie ohne allzugroßen Schaden überleben könnte. Vielleicht wird nicht so viel Energie eingespart wie vom VCÖ behauptet. Wir sollten aber in der jetzigen Situation alle Möglichkeiten des Energiesparens nutzen. Ihr Plädoyer, die Höchstgeschwindigkeit nicht zu verändern, erinnert mich an:

"Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe."



Johannes Missoni-Paul, 1190 Wien