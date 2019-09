Mönchsberg-Garage: Ehre, wem Ehre gebührt!

Den Garagen-Gegnern - neben Stadt/Land-Grünen lautstarke Krauthügel-Anrainer, die eine Störung ihres Idylls "Wohnen im Grünen mitten in der Stadt" durch eine Baustelle nicht hinnehmen wollen - gebührt die Ehre, die Erweiterung um etliche Jahre verzögert zu haben - aber was ist mit dem Mann, dessen Tatkraft es zu verdanken ist, dass sich die Altstadt seit 1975 der Garagen Nord und Mitte erfreuen darf? Denn es war der 1999 verstorbene Rechtsanwalt Friedrich Freyborn, der sich als Chef der Planungs-Gesellschaft für die Aushöhlung des Berges einsetzte - und es dann als Geschäftsführer der Parkgaragen-Gesellschaft schaffte, die Errichtung mit einer minimalen Kosten-Überschreitung - weniger als zwei Prozent gegenüber den Voranschlägen - man vergleiche das mit anderen Bau-Projekten von Stadt und Land(!) - durchzuführen.

Aus welchen Gründen immer wird RA Freyborn völlig totgeschwiegen. Höchste Zeit, dass die diesem rührigen "Macher" - einer, der etwas bewegt hat - eine angemessene Ehren-Tafel in "seiner" Garage gewidmet wird, auch wenn der Zeitgeist eher dazu neigt, Verhinderer zu preisen.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg