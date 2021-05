Mönchsberggarage ist fossiles Denken

Den Felsen aushöhlen, an den man sich klammert: So sieht die Zukunft der Mobilität für unsere Stadtregierung aus. Die Welt ersetzt fossile Brennstoffe durch saubere Energie? Salzburg hält am fossilen Denken fest: Wir bohren ein Loch in den Berg, und der Stau löst sich in der Garage auf.

Die Erweiterung der Mönchsberggarage wirkt wie ein Fossil aus der Ölpreiskrise. Mit Methoden aus den 1970ern will man die Probleme der Zukunft lösen. Als Argumente müssen der Handel, der Tourismus und die Kultur herhalten, weil die Altstadt braucht diese Garage. Braucht sie nicht! Wer halbwegs rechnen kann, wird keine 27 Millionen in ein Projekt investieren, das höchstens an vier bis fünf Tagen von 365 ausgelastet ist. Wirtschaft sollte wirtschaftlich sein.

Und die Kirche als Grundeigentümerin? Der muss man das Geld für das Loch unter ihrem Keller förmlich aufdrängen. Generalvikar Rasser zierte sich noch ein bisschen: Wenn es nach ihm ginge, sagt er, würde er die Zustimmung nicht geben, aber die Umstände ließen ihm keine Wahl - leider, leider. Die fünf Millionen Pacht nimmt man dann doch wieder gerne, in Gottes Namen.

Die Dummheit und die Heuchelei bekommen ein Denkmal gesetzt. Die Bagger werden sich irgendwann wieder verziehen aus dem Naturschutzgebiet. Doch die Schande bleibt.

ć



Christian Sali, 5020 Salzburg