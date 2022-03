Mönchsberggarage könnte als Schutzraum dienen

Die Erweiterung der Mönchsberggarage könnte im Notfall auch als Schutzraum für die Bevölkerung dienen. In Anbetracht des Kriegs in der Ukraine sollte es aus meiner Sicht, bei den Bemühungen, die Erweiterung der Garage im Mönchsberg zu verhindern, zu einem Umdenken kommen. Wir wissen aus der Kriegszeit, wie wichtig Schutzräume in unseren Stadtbergen waren und wie schlecht gelüftete Räume im Berg zu Stollenkrankheiten geführt haben. Es ist mir ein Rätsel, warum dieser Aspekt in all den Planungsjahren nie ein Thema war.

Zu den Bürgerabstimmungen möchte ich festhalten, dass diese Verfahren meist nur jene Personen nutzen, die ein Interesse daran haben, etwas zu bewirken bzw. zu verhindern. Das Ergebnis ist daher meist zu hinterfragen.



Alois Hammerl, 5020 Salzburg