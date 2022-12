Mogelpackung Pflegeprämie

Wieder einmal wurde die Pflege an der Nase herumgeführt: Großartigen Versprechungen folgten Enttäuschung und Ärger - wahrlich keine Empfehlung, sich für eine Pflegeausbildung zu entscheiden. Warum diese Emotionen? Die Pflege bekommt doch schon wieder eine Prämie! Was will sie denn noch?

Sie will nicht für dumm verkauft und belogen werden. Uns wurde ein vierstelliger Betrag von der Politik versprochen.

Was ist aus diesen großspurigen Versprechungen geworden? Klammheimlich wird mittels Salamitaktik der Bonus auf unter 1600 Euro brutto gekürzt, aliquotiert und nicht, wie versprochen, mit dem Dezembergehalt, sondern voraussichtlich erst am 31. 12. ausbezahlt! Wertschätzung schaut anders aus.

Als Fazit kann man leider berechtigterweise behaupten, dass die gesamte Pflege angelogen worden ist.

Wieder einmal hat die Politik die Gelegenheit verpasst, ihr Image aufzupolieren. Schade!



Thomas Reichgruber, 5322 Hof