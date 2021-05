Momentan gibt es Wichtigeres

Es ist dringend an der Zeit, dass Österreichs Medien unsere Politikerinnen und Politiker darauf aufmerksam machen, wofür die Bevölkerung sie eigentlich bezahlt. Der gelernte Österreicher vermutet ohnedies, dass für alle derzeit eingebrachten Anzeigen und Beschuldigungen die "Schulds-vermutung" gilt.

Natürlich muss all dies aufgeklärt werden, aber nicht jetzt. Das kann auch in einem halben Jahr geschehen. Falls es den Herrschaften nicht aufgefallen ist: Die Wirtschaft ist schwer angeschlagen, das Gesundheitssystem ausgelaugt, Tourismus, Gastronomie, Sport und Kultur leiden, das Bildungssystem hat seine massiven Probleme und viele Menschen sind privat oder beruflich in ihrer Existenz gefährdet.

Es ist also nötig, dass alle Entscheidungsträger ihre Energien nicht in Machtkämpfen und Schlammschlachten vergeuden, sondern diese gemeinsam dazu nützen, das Land wieder in Schwung zu bringen.

Dr. Wolfgang Neuhuber, 5082 Grödig