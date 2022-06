Money makes the world go round - Geld im "OFF Theater"!

Ich möchte mich auf diese Weise beim Ensemble des "OFF Theaters" bedanken. Mit ihrer (zweisprachigen!) Eigenproduktion "Liberty Street - Straße der Freiheit" in der Regie von Alex Linse haben sie wieder einmal gezeigt, welch hohe Qualität entstehen kann, wenn ein ganzes Ensemble zusammen kreativ wird.

Die Namensgebende "Liberty Street" ist eine Straße im südlichen Stadtteil von Manhattan und ist das Symbol für Geld schlechthin, sind dort doch auch das World Trade Center und die Federal Reserve Bank of New York.

Die Schauspielerinnen Anja Clementi (D), Caroline Richards (UK), Janna Ramos-Violante (RSA) und Marena Weller (D) liefern von sprachlosen Pantomiminnen über Affen bis zu kaltherzigen Moneymaker/-innen, gekleidet in Geldschein-Anzüge, eine grandiose Einführung in die Welt des Geldes - vom möglicherweise ersten Zahlungs-/Tauschmittel "Schaf" (das uns dann auch das ganze Stück begleitet und letztendlich zur Fingerpuppe schrumpft), dann "Kuh" (die dann sogar auch als Mantra auftaucht), die Banane, die von den Affen verehrt wird, bis zum echten Geld, diesem wird dann in Form von Geldscheinen gefrönt, die werden herumgewirbelt, liebkost, geleckt, am Körper gerieben, Dagobert Duck lässt grüßen.

Eine weitere Comicfigur, nämlich Asterix, erinnert an die Bürokratie, die entstanden ist, erinnert auch an Reinhard Mey mit seinem "Durchschriftexemplar", musikalische Anspielungen (geniale Visuals, Projektionen auch, von Jenny Szabo) wie "Money, Money, Money" von Abba oder Pink Floyds "Money" müssen dabei sein und sind es auch. Das Bühnenbild von Florian Strohriegl ist dermaßen mobil und damit einfach gehalten, dass in jedem gewünschten Moment, weil bewegt durch die Schauspielerinnen, ein neues Bild entsteht.

Die unterhaltsame, bisweilen witzige und zum Lachen anregende Performance wurde für mich allerdings mit dem nicht so lustigen Ende zum großen Showdown: Ein überfressener Mammon schafft es nicht einmal mehr, Wasser und Brot zu sich zu nehmen. Er schafft, wie eine Marionette von außen bewegt, es nur in Zeitlupe, irgendetwas zu sich zu nehmen. Und wischt sich danach vor dem Sterben den Mund mit einer Serviette ab, die Serviette ist ein Geldschein. Gänsehaut zum Schluss.

Angst vor der Zweisprachigkeit ist nicht nötig, alles wird auch simultan vor- und zurück übersetzt.

Was ich allerdings vermisst habe, war eine Banane beim Premieren-Essen.

Herzlichen Dank für Eure hervorragende Aufführung!



Andreas Aichmayr, 5020 Salzburg