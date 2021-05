Moorliebe oder Moorleiche?

"Die Liebe zu den Mooren kehrt zurück", schreibt Hedwig Kainberger in ihrer Buchbesprechung vom 7. 5. 2021 in den SN. Davon ist in Seekirchen, wo in den letzten 15 Jahren die Bautätigkeit sukzessive auf freiliegende Moorwiesen im Bereich Ortskern bis Strandbad übergegriffen hat und greift, eher wenig zu spüren. Einmal ganz davon abgesehen, dass Moorböden generell unter Schutz gestellt gehörten, da ihr Bestand eine effektive Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel darstellt, bin ich neugierig, wie diese "Moor-Liebe" spürbar sein und hoffentlich werden wird, wenn der Bau der "Hochleistungsstrecke Westbahn" im Bereich Köstendorf - Salzburg-Kasern einmal in Angriff genommen ist.

Der in unmittelbarer Nähe zum Herz des Wenger Moors dann errichtete Verladebahnhof für den Abtransport des Tunnel-Aushub-Materials wird angesichts der bekannt hohen Sensibilität von Moorböden durch die natürliche Bodenerosion des dann turmhoch aufgeschichteten Erdreichs dieses Moor für Generationen massiv beeinträchtigen, wenn nicht für immer zerstören. Die Liebe zu den Mooren kehrt zurück? Nicht bei den ÖBB, nicht bei jenen, die zu entscheiden haben, ob der Köstendorfer Tunnelbau unmittelbar vor den Toren Wengs nun wegen eines Grubenlaufkäfers verlegt oder gar beendet werden soll, und nicht wegen der massiven Gefährdung eines Naturschutzgebiets. Für dessen Entstehung sich viele Menschen, auch aus der Politik oder die Salzburger Universität, eingesetzt haben.

Dieses Naturschutzgebiet schützt uns davor innerlich auszubrennen, es empfängt uns mit offenen Armen und will nur eines: Achtsamkeit. Schon die begonnenen 80 Probebohrungen könnten durch die hohe Sensibilität des eiszeitlichen Ablagerungsgebiets mit Grundwasserträgern verschiedenen Porenvolumens zum Trockenfallen von Brunnen führen; eine solche Störung des Wasserhaushalts führt zur Degradation der Vegetation mit allen vernichtenden Folgeerscheinungen für das Moor, aber auch für den See.



Peter Riedl, 5201 Seekirchen