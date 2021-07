Mord in Wien

Der schreckliche Mord an einer 13-Jährigen in Wien wirft mehr Fragen auf als warum die Abschiebung des vermutlichen Mörders nicht längst erfolgt ist. Wie konnte das Mädchen überhaupt in die Drogen- und Herumhängeszene geraten? Hätten da nicht das Elternhaus wegen mangelnder Aufsicht, die Schulbehörden wegen sinkenden Lernerfolgs und Schwänzen, das Sozialamt wegen fehlender Betreuung,, die Polizei wegen Nichtvollzug der Jugendschutzgesetze längst tätig werden müssen? Im bewährten Ringelspiel schieben die Behörden die Verantwortung auf jeweils die anderen ab und fordern wirksamere Gesetze. Das ist ein Skandal. Unsere Gesetze sind gut genug. Sie müssen nur vollzogen werden.





DI Dr techn. Günter Heider, 5412 Puch