Motivation in der Schule

eigentlich verdienen Sie das Kompliment, wenn es Ihnen gelungen ist, die Schüler in solch schöner Weise zu motivieren (Leserbrief in den SN v. 8.7.) Das kommt nicht von selbst. Kinder sind bereit zu folgen, wenn sie nur sehen, dass der Lehrer in sie vertraut, ihnen etwas zutraut. Die Wichtigkeit der Qualität der Pädagogen wird leider immer vielfach zu wenig ernst genommen. Der Eifer durch bürokratische Aufgaben, rechtliche Beschränkungen oder auch mangelndem Verständnis für Zukunft eingebremst. Man kann Ihnen nur gratulieren und die Kinder dürfen Ihnen danken, dass sie diese Chance hatten. Ich habe selbst drei Kinder groß gezogen und auch die Schulzeit meiner Enkel hautnah mitverfolgt. Ich kenne den Unterschied zwischen Lehrern, denen Lehren eine Berufung ist und Lehrern, die nur ihren Job machen und selbst nicht wirklich zurandekommen.

Ich wünsche mir viele Lehrer wie Sie, die es schaffen, die Schüler zu gut für ihr Leben vorzubereiten.

Dr. Maria Ganauser

