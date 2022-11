Motivation - wozu?

Immer wieder klagen Personalabteilungen über einen Mangel an unqualifizierten Bewerbern. Da stellt sich mir die Frage, ob so mancher Betrieb seine Schwerpunkte nicht falsch setzt. Ich durfte selbst die Erfahrung machen, dass im Laufe eines Bewerbungsprozesses jemand mit mehr Erfahrung als ich sie hatte, letzten Endes die erste Wahl des Unternehmens war. Wäre es nicht sinnvoller, anderen Aspekten, wie beispielsweise der Persönlichkeit eines Bewerbers, mehr Gewicht zu verleihen? Die meisten Einarbeitungsphasen dauern nicht lange und und was sind schon ein paar Wochen im Vergleich zu einer Jahre oder Jahrzehnte andauernden Firmentreue? Wenn Faktoren wie Engagement, Motivation, Lernwille und Interesse an der angebotenen Tätigkeit einem prompten selbstständigen Arbeiten untergeordnet werden, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn motivationslose Mitarbeiter bereits nach kurzer Zeit die Augen nach neuen Herausforderungen offen halten.

Peter Pletz, 5441 Abtenau