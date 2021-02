Motorisierung und Lärm - keine Grenze mehr nach oben?

Über allen Gipfeln ist Ruh', in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch ... so heißt es in "Wandrers Nachtlied" (Johann Wolfgang von Goethe).

Die fortschreitende Motorisierung erreicht stetig neue Dimensionen, das ist unübersehbar und leider auch unüberhörbar. Diese hat in den letzten Jahren leider auch massiv auf unsere Wald- und Bergregionen und damit auch die letzten verbleibenden Rückzugsorte für Tier und Mensch erfasst. Wenn die Angaben der Jagdzeitschrift "Der Anblick" stimmen, so beträgt die Anzahl der Kilometer aller Forst-, Alm- und Güterwege in Österreich in Summe dem siebenfachen Umfang des Äquators!

Dieses Angebot wird auch reichlich genutzt, einerseits von einem ständig steigendem "Wirtschaftsverkehr" und andererseits auch für Freizeitaktivitäten. Die Verkaufszahlen der Elektrofahrräder, insbesonders der E-Mountainbikes, sind in den letzten Jahren explosionsartig angewachsen, dementsprechend überschwemmen diese geradezu diese Wege.

Diese allerdings verursachen im Gegensatz zu Motocross- und Trialmaschinen zumindest keinen Lärm und keine Abgase. Eine besonders krasses Beispiel für Respektlosigkeit und Dreistigkeit gegenüber dem Naturschutz hat sich laut einem Bericht von ORF Kärnten (2. 12. 2020) im Gebiet der Saualpe, jenseits der Baumgrenze zugetragen. Dort haben sechs Motocrossfahrer eine Gruppe von Wanderern und ein Rudel Gämsen sogar abseits von Wegen aufgescheucht. Zwei ähnliche Beispiele, allerdings in einer etwas abgeschwächten Form, habe ich persönlich im vergangenen Herbst in den Pinzgauer Grasbergen erlebt! Der Naturschutz wird mit Füßen getreten und der Begriff Freiheit damit völlig falsch verstanden und interpretiert! Wie gehen wir mit diesen Fehlentwicklungen um? Haben wir nicht schon genug Lärm? Schneller? Höher und weiter, es geht auch ohne...!

Ludwig Beer, 5400 Hallein