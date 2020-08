Motorradrowdys im Naturparadies

Es gibt das schöne Thomatal im Lungau, durch das eine schmale Asphaltstraße vom Lungau über Schönfeld bis hinunter ins kärntnerische Kremsbrücke führt. Seit ca. 30 Jahren bin ich immer wieder in der warmen Jahreszeit zum Wandern und zur Erholung in diesem stillen Tal, wo es lange Zeit nur Natur, Almwirtschaft, ein paar durchfahrende Autos und Ruhe gab.

Seit ca. zehn Jahren jedoch haben vor allem von Deutschland durchfahrende Horden von Motorradfahrern entdeckt, dass sie auf ihrer Reise nach oder vom Süden zurück dahin abbiegen können, sich den Katschbergtunnel sparen und so richtig Gas geben und tolle Kurven fahren können, statt auf der faden Autobahn dahinzufahren.

Dass sie mit ihren Donnerkisten dabei nichts als unglaublichen Krach und Gestank hinterlassen, der einem noch auf 2000 m Seehöhe die Ohren verschlägt, ist ihnen egal. Genauso, wie es ihnen egal ist, was das mit den Einwohnern, Touristen und dem Wild macht. - Hunderte von Motorrädern, die tagtäglich durch dieses stille Tal donnern und nichts als ohrenbetäubenden Lärm und furchtbaren Gestank in dieser sonst unberührten Natur hinterlassen.

Bitte, liebe Verantwortliche in Politik und Verwaltung, die daran was ändern können, schützen Sie dieses Tal vor diesen rücksichtslosen Rowdys, indem Sie ein Motorradfahrverbot an dieser Straße verhängen.

Allen Motorradfahrern, die auch ohne ohrenbetäubenden Krach Genuss an ihrem Hobby haben, Respekt und Dank.



DI Dr. Hans Finder, 5023 Salzburg