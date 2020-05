Mountainbiken in Salzburg

Welch eine Satire. Just an dem Tag, an dem eine Sonderbeilage "Fahr Rad" den SN beiliegt, wird über ein Fahrradverbot in der Glasenbachklamm berichtet. Auf der Grundlage eines antiquierten Waldgesetzes wird eine weitere Strecke für Radfahrer gesperrt. Bisher war dies geduldet und ein Miteinander der Wanderer und Radfahrer möglich. Immer mehr Strecken im Radland Salzburg werden für Biker gesperrt. Gleichzeitig kämpfen die Touristiker und sogar Ministerinnen um Radtouristen. Ebenso ist es möglich und wird öffentlich gefördert, Meisterschaften im Downhill in Saalbach abzuhalten.

Von den Grundbesitzern wird regelmäßig die Haftungsfrage als Grund der Verbote genannt. Hier sollte dringend eine Regelung gefunden werden. Schaut man über die momentan gesperrten Grenzen, so ist ein Miteinander von Wanderern, Bikern und anderen Erholungssuchenden sehr wohl möglich. Eine gemeinsame Nutzung im Sinne einer Trail courtesy wird in der Schweiz, in den USA, in Südtirol und Teilen von Deutschland praktiziert. Offensichtlich wird dort das Mountainbiken und die Chancen, die es bieten könnte, anders beurteilt. Ich persönlich bin die Anfeindungen in Salzburg Leid und fahre nach Grenzöffnung wieder vermehrt im bayerischen Umland.



Dr. Jörg Stein, 5400 Hallein