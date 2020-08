Mountainbiken in Salzburg

Seit Jahren wird darüber gesprochen, einen Trail für Mountainbiker am Gaisberg zu eröffnen. Doch stattdessen werden die letzten erlaubten Radwege zugesperrt, jetzt darf man nicht einmal mehr in der Glasenbachklamm legal Rad fahren!

Ich selbst bin begeisterter Radfahrer und fahre zumindest wöchentlich auf den Gaisberg. Dass es keinen legalen Weg außerhalb der befestigten Straße gibt, finde ich vollkommen unverständlich. Bei solchen Umständen finde ich es völlig verständlich, dass Radfahrer auf den Wanderwegen fahren wollen, und dass es dort zu Zusammenstößen kommt.

Dass das aber sehr wohl anders funktionieren würde, zeigten mir die Wege am Faaker See in Kärnten. Da werden manche Pfade als Wanderwege, und manche als Mountainbikewege verwendet. Ganz legal, kostenlos, und ohne Zusammenstöße!



David Inoto Pawlak, 5026 Salzburg