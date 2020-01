Ja, es soll Menschen geben, die das nicht so toll finden, was die Frohnatur Villazon aus und mit den Mozartwochen so macht. Aber bevor er aus Salzburg vollends ein Mozart-Disneyland macht, werden Sie dann hoffentlich schon einschreiten, sehr geehrter Herr Honsig-Erlenburg.







Josef Blank, 5061 Elsbethen