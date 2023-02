Mozartplatz klimafit gestalten

Einer Presseaussendung der Stadt ist zu entnehmen, dass Waagplatz und Mozartplatz neu - klimafit (!) - gestaltet werden sollen. Wenn man sich allerdings das Foto aus der Visualisierung ansieht, fragt man sich, was da am Mozartplatz neu sein soll, außer dass er weiterhin baum- und somit schattenlos bleibt, keine Wasserflächen zum Abkühlen vorgesehen sind und offenbar eine Pflasterung geplant ist, die - wie am Residenzplatz - extrem reflektiert und damit blendet und sich im Sommer stark erhitzt.

Es ist sehr traurig, dass in Zeiten der Überhitzung von Städten ein so zentraler Platz wie der Mozartplatz - der übrigens immer noch und trotz Verbots gerne während der Vormittagsstunden als Parkplatz genutzt wird - nicht sicht- und spürbar den sich verändernden klimatischen Anforderungen angepasst wird, sondern in einer musealen Bewahrung verharrt. Warum findet hier keinerlei Intervention statt?

Für Besucher/-innen und Anrainer/-innen wird damit überdies auch bestimmt keine Aufenthaltsqualität geschaffen, weil die Bänke in der Sommerhitze ohnedies nicht genutzt werden können.

Wird hier zum wiederholten Mal die Chance vertan, einen zentralen Platz in der Stadt lebenswert und als Aufenthaltsraum zu gestalten? Es bleibt zu hoffen, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und sich die grüne Stadträtin dafür einsetzen wird, den Mozartplatz tatsächlich "klimafit" zu machen.





Mag. Reinhard Leithner, 5020 Salzburg