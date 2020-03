Muchitsch will Bauwirtschaft schließen

Der Baugewerkschafter Muchitsch will laut ORF-Radio, dass die Bauwirtschaft schließt und begründet das mit der Ablehnung der Mitarbeiter. Ich betreibe auch ein EPU mit einer Mitarbeiterin im Bauhandwerk. Die Bauwirtschaft ist neben dem Tourismus/Gastronomie und der Automobilindustrie eine wichtige Säule der Wirtschaft.

Tourismusbetriebe wurden behördlich geschlossen, auch in der Auto-Branche in Deutschland schließen manche mit Auswirkungen auf österreichische Zulieferer.

Wenn jetzt auch noch die Bauwirtschaft schließen müsste, wäre das dramatisch.

Wir Handwerker in der Bau-Branche sind froh, dass wir unter strenger Einhaltung der Sicherheitsvorschriften arbeiten dürfen!

Niemand von den Mitarbeitern will in Kurzarbeit oder Zwangsurlaub geschickt werden, niemand will gekündigt werden und arbeitslos sein. Kein Mitarbeiter muss gegen seinen Willen arbeiten, wer Angst hat, wird sicher auf seinen Wunsch von den Geschäftsleitungen beurlaubt werden. Auch gibt es individuelle Lösungen für Mitarbeiter/-innen, welche betreuungspflichtige Kinder haben, die jetzt nicht in die Schule können.

Wir arbeiten gerne in dieser schwierigen Zeit für unsere Kunden, um das System einigermaßen am Laufen zu halten. Und dadurch, dass wir arbeiten, schonen wir das Sozialsystem.

Ich bin selbst im Baustelleneinsatz und habe bei strengster Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften keine Angst, vom Virus infiziert zu werden oder jemanden anzustecken. Ich weiß nicht, was den Gewerkschaftler zu dieser Forderung einer Schließung unserer Betriebe veranlasst hat. Die gegenwärtigen Maßnahmen greifen und die Ansteckungsrate per 24 Std. ist schon von +100% auf +31% gefallen.

Wir verantwortungsvollen Handwerksbetriebe stehen mit unseren fleißigen Mitarbeitern für unsere Kunden auch weiterhin verlässlich zur Verfügung.



Michael-Wilhelm Seidel, 5020 Salzburg