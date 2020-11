Trotz einiger unverständlichen Verordnungen der Regierung ist diese am derzeitigen Zustand nicht schuld. Wir selbst sind es! Oder besser gesagt all die Unvernünftigen, die Corona jetzt immer noch leugnen. Außerdem sieht man ja auch in der Umwelt am besten wie die Menschen ticken! Da kann es ganz einfach nicht besser werden.



Karl Ziller, 5082 Grödig