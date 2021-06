Müll trennen, wenn es Sinn hat

Mülltrennung in Salzburg sei bedenklich, so formuliert im Leserbrief von Herrn Gattermayer am 21. 6. 2021. Wenn Joghurtbecher, Plastiksackerl etc. im allgemeinen Müll gewünscht werden, damit bei der Müllverbrennung in Lenzing ein höherer Brennwert erzielt wird - dann stimmt das schlicht und einfach. Diese Dinge zu trennen hat keinen Sinn für das Recycling von Altstoffen. Vielmehr ist es richtig, im Gelben Sack sortenreines Plastik zu sammeln, um qualitativ hochwertiges Kunststoffgranulat zu erzeugen, also den Kreislauf für Kunststoff am Laufen zu halten, ohne weitere Ressourcen aus enden wollenden Erdölquellen zu bemühen. Beim Papier gibt es genauso "schlechtes" wie gutes Altpapier - Zeitungspapier ist beispielsweise minderwertig, weil es üblicherweise und dankenswerterweise bereits aus Generationen von Altpapier stammt - geben wir es trotzdem weiter in den Container!



Edgar Klein, 5026 Salzburg