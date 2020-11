Müllaufkommen am Nockstein

Freitag, 20. November, am Nockstein. Der Himmel ist grau, Nebel liegt in der Luft. Was ist anders? Ja, es sind keine Menschen unterwegs.

Nur sehr selten ist man allein auf diesem Berg - aber klar, das ist kein Wunder bei diesem Wetter. Am Gipfel wird mir klar, was anders ist. Es sind nicht die fehlenden Menschenmassen und Autokolonnen auffällig.

Was aber auffällt, ist der viele Müll, der bei blauem Himmel hinterlassen wird. Der Boden ist übersät mit Zigarettenstummeln.

Orangenschalen liegen herum, teilweise in Felsritzen gestopft. Teebeutel, Taschentücher, beschmierte Felsen, warum tun Leute das? Leben die das ihren Kindern so vor oder noch schlimmer, wurde ihnen das so vorgelebt?

Ich werde mir auf jeden Fall nächstes Mal Einweghandschuhe und einen Müllsack mitnehmen. Nein, es ist mir nicht zu blöd. Es wäre mir aber zu blöd, wenn andere Leute meinen Müll wegräumen müssten. Was gibt einem das Recht, sorglos Müll zu hinterlassen und Zigarettenstummeln einfach auf den Boden zu werfen? Was, wenn das jeder macht?

Den aufgestellten Kunstobjekten wird wenig Wertschätzung entgegengebracht. Offen gestanden habe ich mit Plastikraben und Engeln auch keine besondere Freude. Aber es würde mir nicht einfallen, den geteilten Felsen, benannt in Schwarz und Weiß, mit dreckigen Schuhen zu verschmieren. Was passiert eigentlich mit den zerbrochenen Bilderrahmen, die an die Bäume genagelt waren?

Knallrot liegen die Reste herum. Die Kunstagentur, die 2018 diese hier montiert hat, könnte mal auf den Nockstein gehen und die Reste entsorgen.

Einige Fairkabler-Schilder sind mittlerweile kaputt, zerstört oder verwittert. So viele plakatierte Bäume gibt es selten auf einmal. Auf diesem Berg ist richtig viel los. Schauen wir doch gemeinsam, dass dieses Naherholungsgebiet auch eines bleibt.

Ach, und die gefüllten roten Sackerl, am Wegrand, über die schreibe ich nun nichts, das haben eh schon andere Leute gemacht. Der blaue Himmel kommt wieder und mit ihm dann auch wieder die Leute. Hoffentlich nehmen alle ihren Müll wieder mit runter.



Karoline Schachl, 5321 Koppl