Müllberge beim Rupertikirtag

Die Institution XY ist zuständig, außer es ist Freitag oder Sonntag und nur zwischen 9.00 und 11.43 Uhr. Vorausgesetzt, es regnet nicht mehr als 15 Zentimeter pro Quadratmeter innerhalb von zwei Stunden. Die Gültigkeit dieser Bestimmung greift nur in den Jahren mit geraden Zahlen, aber nie in einem Schaltjahr. Das könnte man beliebig weiter ausbauen und erinnert mich an die Aufschlüsselung im Artikel der lokalen SN auf Seite 9, wer wofür zuständig ist. Schilda, schau owa!

Ist es in unserer Stadt wirklich nicht möglich, dass für die Beseitigung des Mülls nur eine Stelle zuständig ist? Dass überdies bei solchen Großveranstaltungen, wie es der Rupertikirtag nun eben einmal ist, jede Menge undisziplinierte Menschen teilnehmen, die alles fallen lassen, wo sie gerade stehen, wenn sie es nicht mehr brauchen. Das ist traurig, aber eine Tatsache. Also auf Disziplin können sich da leider alle, die zuständig sind, nicht verlassen. Es wäre schön, wenn die Schulkinder bereits einen speziellen Unterricht bekämen, wie man Müll trennt und verantwortungsvoll entsorgt. Denn was Hänschen nicht lernt …. Irgendwann sollte dann einmal eine Generation erwachsen werden, der nicht alles wurscht ist und die gewisse Verhaltensregeln an ihre Kinder weitergibt.









KR Walter Braun, 5020 Salzburg