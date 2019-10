Müllproblem - Lösungen gesucht

Zum Leserbrief "Gesetz regelt Umgang mit Abfall" von Herrn Fischböck (1. 10. ), seines Zeichens professioneller Abfallberater:

Aus seinem Biotop und aus seiner Welt (Abfallberatung etc.) betrachtet mag er recht haben, ich möchte aber im Gegenzug behaupten, dass es genug Beispiele aus vielen Gemeinden gibt, die dieses Thema konstruktiv anders angehen.

Generell aber ist zu sagen: Wir haben ein riesiges Müllproblem - wir brauchen eine Lösung. Die Lösung kann aber nicht so aussehen, dass sich einer hinstellt und mit der juristischen Keule um sich schlägt oder schlicht und ergreifend dieses Thema abwürgt. Ich will es vielleicht ein bisschen theatralischer ausdrücken: Mutter Erde schert sich einen Dreck, ob es ein Abfallwirtschaftsgesetz gibt oder nicht.

Ich glaube, dass wir zu vielen Themen (nicht nur Müll) Visionäre, Grenzgänger und mutige Politiker bräuchten. Es gibt sehr viele Zugänge, um sich diesem Thema zu nähern (philosophisch, pädagogisch oder schlicht mit Hausverstand); das würde aber sicher diesen Rahmen sprengen.

Siegfried Rösslhuemer, 5322 Hof bei Salzburg