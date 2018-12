Müllproblematik während der Adventszeit

Es sollte zu den grundlegenden Aufgaben der Stadtverwaltung gehören, die Stadt sauber zu halten und sich auch in Stoßzeiten um die Entleerung der Mülleimer zu kümmern. Obwohl die Stadt regelmäßig betont, was sie nicht alles auf diesem Gebiet leistet, ist es auch um die Weihnachtszeit nicht anders als im Hochsommer: Man wird offensichtlich dem Müllproblem in der Altstadt nicht her. Doch das Verwundert auch nicht weiter, hat Salzburg bis heute in der Altstadt weder leistungsfähige Unterflurcontainer noch kleine Kommunal- und Müllfahrzeuge im Einsatz, die flexibel in den engen Gassen unterwegs sind und in vielen anderen Städten zum Straßenbild gehören. Es scheint kein wirkliches ausgefeiltes Müllmanagement für diesen sensiblen Bereich zu geben. Sonst würde der überquellende Mülleimer und Kartonberge nicht zum Stadtbild während der Hochsaison gehören. Doch dafür müsste man auch mehr Geld in die Hand nehmen und für eine adäquate Ausstattung der Mitarbeiter und Fahrzeuge sorgen.

Anzeige

Alexander Kozian, 5020 Salzburg